【內險股】平保、太保首四個月保費收入有增長、國壽倒退2.7%　一文看清多隻內險股保費表現

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【美股期貨】 道指期貨跌51點 納指期貨跌0.5%（不斷更新）
內險股陸續公佈4月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
中國太保 （02601） 公布，今年首四個月子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為1,115.79億元，按年增長4.0%，子公司中國太平洋財產保險累計原保險業務收入為616.51億元，按年增長10.6%
中國太平 （00966） 公布，今年首四個月人壽保險業務、財產保險業務及養老保險業務的累計原保險保費收入。其中，壽險業務期內保費收入按年跌2.3%至675.72億元；財產保險業務保費收入升5.3%至93.5億元；養老保險業務保費收入升11.5%至30.24億元。
眾安在綫 （06060） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入約為66.12億元，按年升11.61%。
平保 （02318） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入約為3,046.45億元，按年升0.68%。
國壽 （02628） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入約為3,435 億元，按年跌2.7%。
新華保險 （01336） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入為764.7億元，按年升3.8%。
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