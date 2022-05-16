  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內險股】平保、太保首四個月保費收入有增長、國壽倒退2.7%　一文看清多隻內險股保費表現

股市 19:12 2022/05/16

分享：

分享：

【內險股】一文看清多隻內險股保費表現

內險股陸續公佈4月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

中國太保 （02601） 公布，今年首四個月子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為1,115.79億元，按年增長4.0%，子公司中國太平洋財產保險累計原保險業務收入為616.51億元，按年增長10.6%

中國太平 （00966） 公布，今年首四個月人壽保險業務、財產保險業務及養老保險業務的累計原保險保費收入。其中，壽險業務期內保費收入按年跌2.3%至675.72億元；財產保險業務保費收入升5.3%至93.5億元；養老保險業務保費收入升11.5%至30.24億元。

眾安在綫 （06060） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入約為66.12億元，按年升11.61%。

平保 （02318） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入約為3,046.45億元，按年升0.68%。

國壽 （02628） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入約為3,435 億元，按年跌2.7%。

新華保險 （01336） 公布，今年首四個月累計原保險保費收入為764.7億元，按年升3.8%。

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）

相關文章：

【業績｜內險股】平保首季少賺24%至約206億元人幣　受資本市場波動影響

【內險股】國壽首兩個月保費收入按年減半成、平保微升約1%　一文看清多隻內險股今年保費表現

【內險股】國壽績後跌2%　管理層：股價比內含價值低不少

港股 保險公司 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 新華保險（01336）

上一篇文章

【美股期貨】 道指期貨跌51點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）

下一篇文章

【潛力股精選】梁耀康：碧桂園（02007）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款