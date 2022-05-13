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【停車場收費】11個政府公眾停車場收費 由6月1日至明年初 繼續凍結於現水平

理財智慧 16:44 2022/05/13

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運輸署今日（13日）宣布，轄下11個政府公眾停車場的收費將6月1日起繼續凍結於現水平，有關措施將至明年初。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

運輸署發言人指，在檢討收費時，已考慮多項因素，包括鄰近私營公眾停車場的收費水平、市民的接受程度，以及政府停車場的使用率等。與此同時，考慮到疫情對經濟造成的衝擊，以及對停車場使用率的相關影響後，運輸署因而決定收費維持現水平。

該11個停車場分別為堅尼地城停車場、林士街停車場、天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、雙鳯街停車場、黃大仙公共運輸總站停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。

根據記錄顯示，運輸署轄下停車場上一次調整收費為2019年6月1日。

 

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責任編輯：羅浩濂

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