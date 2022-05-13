  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Costco新店】疫下加速擴張　Costco在全球各地加開新店

商業 18:30 2022/05/13

分享：

分享：

美國倉儲式零售店Costco（好市多）於疫下加速擴張步伐，在未來半年內至少開設11間新店。（法新社圖片）

美國倉儲式零售店Costco（好市多）於疫下加速擴張步伐，在未來半年內至少開設11間新店，地點遍布美國、加拿大、日本、韓國和新西蘭，更有可能會在今年底前開設多達28家新店。

【Gucci】Gucci內地過萬元聯名雨傘不防水？　​客服：不建議當日常雨傘用

《商業內幕》報道，從2022年5月至11月間，Costco將於全球多個地點開設新店，5月在美國猶他州里弗頓（Riverton）、6月於加拿大魁北克安茹（Anjou），以及加拿大安大略省（Ontario），7月是日本栃木縣的壬生町；8月則為紐西蘭及韓國慶尚南道金海市（Gimhae, Korea）等地。

燃料產品吸引消費者

Costco高級副總裁Bob Nelson於1月曾透露，Costco可能在今年底前開設多達28開新店，所以是次正式宣布大舉擴張符合外界預期。

Costco今年3月公布的財報顯示，與去年同期相比，2022財年第2季的淨銷售額增長了16%，超過分析師預期。此外，在高油價的背景下，不少消費者特地加入Costco會員，以獲期較便宜的燃料產品。

【珍珠奶茶】珍奶在美售價比星巴克咖啡高　成功關鍵：與餐廳評論平台合作

【運動員收入】福布斯2022年最高收入運動員　前十位合共77.9億元

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
2022/05/06
【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
【零售復甦】沙田新城市廣場假期生意升2成　人流達疫前水平
2022/05/09
【零售復甦】沙田新城市廣場假期生意升2成　人流達疫前水平
宜家家居IKEA最大加盟商Ingka　投入32億美元強化門店電商整合
2022/05/11
宜家家居IKEA最大加盟商Ingka　投入32億美元強化門店電商整合
4月中小企營商氣氛改善　零售飲食業指數重回50點水平
2022/05/12
4月中小企營商氣氛改善　零售飲食業指數重回50點水平

你可能感興趣

【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
11:00 2022/05/06
【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
【零售復甦】沙田新城市廣場假期生意升2成　人流達疫前水平
14:29 2022/05/09
【零售復甦】沙田新城市廣場假期生意升2成　人流達疫前水平
宜家家居IKEA最大加盟商Ingka　投入32億美元強化門店電商整合
19:43 2022/05/11
宜家家居IKEA最大加盟商Ingka　投入32億美元強化門店電商整合
網上購物 零售 銷售 南韓 加拿大 新西蘭 產品 市場拓展

下一篇文章

【Gucci】Gucci內地過萬元聯名雨傘不防水？　​客服：不建議當日常雨傘用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款