【Costco新店】疫下加速擴張　Costco在全球各地加開新店

▲ 美國倉儲式零售店Costco（好市多）於疫下加速擴張步伐，在未來半年內至少開設11間新店。（法新社圖片）

美國倉儲式零售店Costco（好市多）於疫下加速擴張步伐，在未來半年內至少開設11間新店，地點遍布美國、加拿大、日本、韓國和新西蘭，更有可能會在今年底前開設多達28家新店。

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《商業內幕》報道，從2022年5月至11月間，Costco將於全球多個地點開設新店，5月在美國猶他州里弗頓（Riverton）、6月於加拿大魁北克安茹（Anjou），以及加拿大安大略省（Ontario），7月是日本栃木縣的壬生町；8月則為紐西蘭及韓國慶尚南道金海市（Gimhae, Korea）等地。

燃料產品吸引消費者

Costco高級副總裁Bob Nelson於1月曾透露，Costco可能在今年底前開設多達28開新店，所以是次正式宣布大舉擴張符合外界預期。

Costco今年3月公布的財報顯示，與去年同期相比，2022財年第2季的淨銷售額增長了16%，超過分析師預期。此外，在高油價的背景下，不少消費者特地加入Costco會員，以獲期較便宜的燃料產品。

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責任編輯：李智美