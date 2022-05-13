  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費情報】7-Eleven聯乘日本潮牌FDMTL 推限量1,000套瀛格拼布公仔 yuu會員優先預訂

理財智慧 16:40 2022/05/13

分享：

分享：

7-Eleven繼5月初破格聯乘日本潮牌FDMTL及《花生漫畫 PEANUTS》，推出一套8款型格十足的「#OOTD 日系穿搭包」後，今次再推3款限量版PEANUTS x FDMTL「瀛格拼布公仔」。

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

約8吋高的3款公仔由3位《花生漫畫》人氣角色組成，當中包括Snoopy, Woodstock及日本大熱的Olaf（奧拉夫）。「瀛格拼布公仔」除了可以儲印花換購，yuu會員可於本月16日至17日，一次過優先預訂全套3款公仔各1件，只限1,000套，數量有限，換完即止。

「PEANUTS x FDMTL瀛格拼布公仔」均由日本潮流時尚品牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi（津吉學）設計，採用FDMTL品牌標誌性的拼布圖案及配合日本Denim丹寧色系，同時將《花生漫畫 PEANUTS》人氣角色Snoopy及好友Woodstock，兼首度於香港正式登場的Olaf，組成1套3款限量版「瀛格拼布公仔」。每個公仔的拼布圖案都獨一無二，甚具收藏價值。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此外，同場加映「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」，配以FDMTL彩色拼布圖案設計，及 Snoopy 圖案加持，加添了滿滿的日系時尚風格。「瀛格拼布公仔」、「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」，將於本月18日早上7時起登陸7-Eleven，數量有限，換完即止。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 玩具 7－Eleven 口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款