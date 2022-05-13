【消費情報】7-Eleven聯乘日本潮牌FDMTL 推限量1,000套瀛格拼布公仔 yuu會員優先預訂

7-Eleven繼5月初破格聯乘日本潮牌FDMTL及《花生漫畫 PEANUTS》，推出一套8款型格十足的「#OOTD 日系穿搭包」後，今次再推3款限量版PEANUTS x FDMTL「瀛格拼布公仔」。

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約8吋高的3款公仔由3位《花生漫畫》人氣角色組成，當中包括Snoopy, Woodstock及日本大熱的Olaf（奧拉夫）。「瀛格拼布公仔」除了可以儲印花換購，yuu會員可於本月16日至17日，一次過優先預訂全套3款公仔各1件，只限1,000套，數量有限，換完即止。

「PEANUTS x FDMTL瀛格拼布公仔」均由日本潮流時尚品牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi（津吉學）設計，採用FDMTL品牌標誌性的拼布圖案及配合日本Denim丹寧色系，同時將《花生漫畫 PEANUTS》人氣角色Snoopy及好友Woodstock，兼首度於香港正式登場的Olaf，組成1套3款限量版「瀛格拼布公仔」。每個公仔的拼布圖案都獨一無二，甚具收藏價值。

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此外，同場加映「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」，配以FDMTL彩色拼布圖案設計，及 Snoopy 圖案加持，加添了滿滿的日系時尚風格。「瀛格拼布公仔」、「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」，將於本月18日早上7時起登陸7-Eleven，數量有限，換完即止。

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責任編輯：嚴浩文