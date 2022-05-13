【MIRROR】麥當勞夥拍MIRROR三子連續3星期推美食優惠　附送9款限量「世一貼紙」（多圖）

▲ 【MIRROR】麥當勞夥拍MIRROR三子連續3星期推美食優惠 附送9款限量「世一貼紙」

MIRROR演唱會門票搶不到不要緊，鏡粉由5月16日開始，可以搶麥當勞推出的MIRROR三子「世一貼紙」，作為補償。麥當勞去年夥MIRROR合作，掀起全城吃「炸雞」熱潮，今次麥當勞與MIRROR其中三子再度聯手，一連3星期推出麥麥勁賞Special美食，附送9款限量MIRROR三子「世一貼紙」。

麥當勞App現有逾300萬名註冊用戶，由下周起一連三星期，逢星期一至五聯同MIRROR三子姜濤、 Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）推出不同美食優惠。

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早前MIRROR三子拍攝了新一齣麥當勞App宣傳短片，化身大熱巨星、跳舞達人及鋼琴王子來親身示範如何一機在手，即可透過麥當勞App「Order， Pay， Take」輕鬆點餐及取餐。首段宣傳短片將會於5月14日（星期六）於香港麥當勞官方Facebook專頁首播。

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