  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR】麥當勞夥拍MIRROR三子連續3星期推美食優惠　附送9款限量「世一貼紙」（多圖）

Hot Talk 16:22 2022/05/13

分享：

分享：

【MIRROR】麥當勞夥拍MIRROR三子連續3星期推美食優惠　附送9款限量「世一貼紙」

MIRROR演唱會門票搶不到不要緊，鏡粉由5月16日開始，可以搶麥當勞推出的MIRROR三子「世一貼紙」，作為補償。麥當勞去年夥MIRROR合作，掀起全城吃「炸雞」熱潮，今次麥當勞與MIRROR其中三子再度聯手，一連3星期推出麥麥勁賞Special美食，附送9款限量MIRROR三子「世一貼紙」。

麥當勞App現有逾300萬名註冊用戶，由下周起一連三星期，逢星期一至五聯同MIRROR三子姜濤、 Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）推出不同美食優惠。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

早前MIRROR三子拍攝了新一齣麥當勞App宣傳短片，化身大熱巨星、跳舞達人及鋼琴王子來親身示範如何一機在手，即可透過麥當勞App「Order， Pay， Take」輕鬆點餐及取餐。首段宣傳短片將會於5月14日（星期六）於香港麥當勞官方Facebook專頁首播。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

相關文章：【電盈AGM】李澤楷：視乎股東利益加場MIRROR演唱會　ViuTV首季廣告收入雙位數增長

相關文章：【Mirror姜濤】HSBC滙豐應用程式擴大Well+計劃、完成挑戰送2000元獎賞錢　投保單送姜濤產品

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 手機Apps Mirror 呂爵安 盧瀚霆 演唱會 門票 美食 姜濤 麥當勞

上一篇文章

【MPF】4月強積金人均蝕11,488元　年初以來蝕27,806元

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升518點、科指重上4000點　美團、小米升逾6%　車股造好長汽升逾12%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款