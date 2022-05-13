【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

其他股評時段:

00:45 五窮月反彈?

01:20 二萬點

03:00 不同板塊

06:55 汽車股

07:10 0175 吉利汽車

09:40 2015 理想汽車

11:30 2333 長城汽車

16:00 放心板塊 創維

17:30 基建股

18:00 0390 中國中鐵

18:55 1800 中交建

20:05 1186 中鐵建

22:45 本地板塊

23:00 內房股 物流股

26:35 0823 領展

27:30 1997 九倉

29:00 東鐵過海開通

29:40 1113 長實

29:52 0083 信置

31:25 0066 港鐵

34:05 生物科技股

34:40 2899 紫金礦業

35:05 1877 君實生物

36:45 3320 華潤醫藥

38:40 0700 騰訊

41:10 3888 金山軟件

42:45 9988 阿里巴巴

44:00 3690 美團

45:10 1810 小米

49:15 Q&A

49:45 1109 華潤置地

50:05 0960 龍湖

53:25 1024 快手

54:05 0788 中國鐵塔

55:00 美團

55:25 3323 中建材

56:35 2217 譚仔國際

56:45 1830 完美醫療

58:55 1093 石藥集團

59:00 1177 中生製藥



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