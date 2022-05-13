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【AI爭議】AI篩選求職者或引致歧視　美國聯邦政府警告違反民權法

商業 17:15 2022/05/13

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美國聯邦政府昨（12日）表示，這技術或會加劇歧視殘疾人士的不公情況，若依賴AI作為招聘工作，將可能違反民權法。（法新社資料圖片）

人工智能（AI）技術日漸成熟，有不少企業為節省成本和更靈活安排人手，採用AI篩選新求職者。美國聯邦政府昨（12日）表示，這技術或會加劇歧視殘疾人士的不公情況，若依賴AI作為招聘工作，將可能違反民權法。

【5G技術】高通推新一代5G及AI機械人解決方案　加速產業數碼轉型

據外媒《NPR》報道，美國司法部和平等就業機會委員會聯合發布指南，提醒僱主在使用AI工具前要更謹慎。由於愈來愈多企業依賴AI技術以減少人力資源，如以AI掃描求職者履歷後簡化和評估該求職者能力、記錄員工按鍵盤的次數、測量和記錄求職者的說話方式和面部表情等。惟這種評估方式存在漏洞，或會錯誤評估視殘疾求職者的工作能力。

美國司法部民權司助理司法部長Kristen Clarke表示，AI技術或會自動篩去患有語言障礙、嚴重關節炎而導致打字速度慢，和身體及精神障礙的人，變相加劇了殘疾求職者在職場上面臨的歧視情況。

專門提供AI招聘服務的HireVue認為，僱主應盡最大努力，向員工和求職者提供一個公平的工作環境，應為殘疾求職者提供不同的面試方法，確保求職者能較全面展現個人才能。

【網絡應用】財金行業連網汽車　加快革新步伐

【人才荒】香港創科人才出走潮加劇　專家籲企業勿受距離限制

責任編輯：文睿

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