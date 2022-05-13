內地客蝕沽維港頌　5年前以5619萬購入　現帳面蒸發481萬

樓市交投回升，有內地客趁機沽貨。中原地產林龍南說，維港頌7座中層B室，實用面積1,317平方呎，四房套間隔，坐享全海景，早於2020年初放售，當時叫價6,500萬元，及至近期終以5,138萬元易手，實用呎價約39,013元，累計減幅高達1,362萬元。

資料顯示，該物業由內地客持有，而該內地客於2017年以5,619萬元一手買入上址，持貨5年，現帳面蝕481萬元，物業期內貶值近9%。

據了解，該內地客持有屋苑同層A室，實用面積1,420平方呎，當年以5,947.4萬元買入，但暫未於市場放售。

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