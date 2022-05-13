  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【侵犯私隱】Zoom IQ新功能惹抨擊　逾25個組織籲棄用

科技 16:44 2022/05/13

分享：

分享：

據《彭博社》報道，該功能名為Zoom IQ，在會議後以AI分析說話者的情緒，專為銷售人員設計；分析數據後會提供與會者參與度或耐性等指標，以改善溝通與交易技巧。

視像通訊軟件Zoom在4月時，推出具有AI分析說話者情緒的新功能，同時提供與會者參與度或耐心等指標。然而，有團體警告，新功能可能導致偏見，並有侵犯個人私隱的風險。

【侵犯私隱】美國人面辨識公司與人權組織和解 暫停向私人企業提供服務
 
據《彭博社》報道，該功能名為Zoom IQ，在會議後以AI分析說話者的情緒，專為銷售人員設計；分析數據後會提供與會者參與度或耐性等指標，以改善溝通與交易技巧。

【網絡規範】歐盟擬要求Google、Meta 刪除線上兒童色情內容
 
不過，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）及電子私隱資訊中心（Electronic Privacy Information Center）等超過25個組織呼籲Zoom放棄該功能。他們認為情緒分析毫無科學根據，不但會產生歧視，還可能造成個人資料外洩。同時，沒有任何可靠證據顯示，機器可以準確評估一個人的情緒狀態。組織亦要求Zoom必需在5月20日承諾放棄新功能，而目前Zoom仍未就事件作出回應。

【Google開發者大會】Google增私隱安全 推虛擬卡功能 自己資料自己掌控

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
2022/05/12
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay
今日
【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay

你可能感興趣

【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
17:19 2022/05/12
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay
今日 10:31
【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay
人工智能 雲端 科技產品 人權 軟件 Zoom 美國

下一篇文章

【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行　抽籤方式決定開發者入場名單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款