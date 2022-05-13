【侵犯私隱】Zoom IQ新功能惹抨擊　逾25個組織籲棄用

▲ 據《彭博社》報道，該功能名為Zoom IQ，在會議後以AI分析說話者的情緒，專為銷售人員設計；分析數據後會提供與會者參與度或耐性等指標，以改善溝通與交易技巧。

視像通訊軟件Zoom在4月時，推出具有AI分析說話者情緒的新功能，同時提供與會者參與度或耐心等指標。然而，有團體警告，新功能可能導致偏見，並有侵犯個人私隱的風險。

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據《彭博社》報道，該功能名為Zoom IQ，在會議後以AI分析說話者的情緒，專為銷售人員設計；分析數據後會提供與會者參與度或耐性等指標，以改善溝通與交易技巧。

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不過，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）及電子私隱資訊中心（Electronic Privacy Information Center）等超過25個組織呼籲Zoom放棄該功能。他們認為情緒分析毫無科學根據，不但會產生歧視，還可能造成個人資料外洩。同時，沒有任何可靠證據顯示，機器可以準確評估一個人的情緒狀態。組織亦要求Zoom必需在5月20日承諾放棄新功能，而目前Zoom仍未就事件作出回應。

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責任編輯：廖淑瑩



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