【Bitcoin】薩爾瓦多傳因比特幣投資虧損4000萬美元　下月需支付逾3800萬美元債息

▲ 薩爾瓦多傳因比特幣投資虧損4000萬美元 下月需支付逾3800萬美元債息

去年九月薩爾瓦多立法，將比特幣列為官方流通的法定貨幣。據外電統計指，自九月薩爾瓦多買入比特幣以來，目前薩爾瓦多比特幣的投資合共已經錄得虧損約4000萬美元，幾乎等同於薩爾瓦多在今年六月中，將要向債券持有人支付的3800萬美元利息。

根據Coindesk數據，比特幣現時重回30000美元關口，現報30185美元，24小時內升8.9%。

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據外電報道指，薩爾瓦多在比特幣身上所作的打賭，已經令政府陷入現金拮据的情況。該政府自去年9月起，已經花費約1.05億美元購買比特幣，但自其首次購買比特幣以來，比特幣的價格已經下跌45%。

而薩爾瓦多在2035年到期的外債，下一次的利息支付日期在今年6月15日，據統計是次薩爾瓦多需要支付3825萬美元的利息。

而日前虛擬貨幣市場受穩定幣幣災影響，價格波動劇烈，薩爾瓦多兩日前再度買入500個比特幣。

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