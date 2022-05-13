恒地長沙灣新盤命名「映岸」　共提供262伙　料最快6月推出

由恒地、香港小輪及市建局合作發展的長沙灣通州街項目，今正式命名為「The Symphonie 映岸」。項目為早前恒地推出的長沙灣新盤「The Harmonie 映築」姊妹盤，由恒地負責銷售。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，「The Symphonie 映岸」共提供262伙住宅單位，亦設特式單位，並設以「健康」為主題的住客會所，位於住宅大樓的6樓；基座5層則為商業用途。他介紹指，映岸將融入鋼琴琴鍵抽象化建築設計，而基座外牆則以管風琴作為設計藍本。項目現正待批預售文件，料最快6月推出銷售。

資料顯示，映岸位於長沙灣通州街280號，距離港鐵南昌站和深水埗站分別約7分鐘步程，路網通達。項目鄰近多個公園及綠化空間，區內交通配套亦漸趨成熟。

【有相睇】Full Pay買居屋安享天年 長者客388萬入市慈安苑兩房【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機