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【著數優惠】麥當勞再聯同MIRROR三子 推9款限量「世一」貼紙 一連三星期推限定優惠

理財智慧 14:38 2022/05/13

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各位鏡粉注意！麥當勞再與MIRROR三子合作，由下周一（16日）開始，麥當勞一連三星期推出MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤的專屬優惠券，只要使用優惠券購買套餐，即可獲贈每周指定成員的限量版「世一貼紙」。

由下周一起至5月20日，麥當勞將率先推出MIRROR成員Edan的貼紙打頭陣，並推出5大Edan精選麥當勞優惠劵。其中包括「25元麥樂雞及蘋果批配中汽水」、「26元四重芝士洋蔥牛堡配中汽水」、「25元脆香雞翼配中汽水」、「26元雙層火腿扒芝蛋飽配中汽水」及「10元歎芒果曲奇麥旋風」，全部可以重複使用。

即看以下5大Edan精選麥當勞優惠劵：

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【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

麥當勞會於推廣期的三星期內，每週推出指定成員的3款「世一貼紙」，是次限量版貼紙印有三位成員為麥當勞拍攝的不同造型花絮，首週同樣會率先送出「Edan世一貼紙」！其餘2位MIRROR成員將由5月23日起，推出專屬精選麥當勞優惠券及麥當勞MIRROR貼紙

即看9款MIRROR三子限量「世一」貼紙：

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只要在推廣期內以麥當勞App選購MIRROR成員的指定電子優惠券，並使用優惠券購買套餐，即可獲贈每周指定MIRROR成員姜濤、 Anson Lo或Edan的限量版「世一貼紙」，屆時會於指定餐廳換領，粉絲可到麥當勞 App 點擊橫幅海報 （banner）或（按此連結） 查看存貨數量和餐廳提供的款式，用戶需使用麥當勞手機應用程式及優惠券，禮品數量有限，換完即止。

早前MIRROR三子使出渾身解數拍攝麥當勞App宣傳短片，親身示範如何透過麥當勞App「Order, Pay, Take」輕鬆點餐及取餐，盡享App用戶專屬的美食優惠。首段宣傳短片將會於明天（14日）於香港麥當勞官方Facebook專頁（按此連結）首播。

即看MIRROR三子宣傳花絮：

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【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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