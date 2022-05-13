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【MPF】4月強積金人均蝕11,488元　年初以來蝕27,806元

Hot Talk 16:35 2022/05/13

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【MPF】4月強積金人均蝕11,488元　年初以來蝕27,806元

駿隆強積金顧問公司表示，強積金市場在4月持續負回報，除保守基金，各類基金均跌。截至4月 30日，駿隆強積金綜合指數跌4.7%，其中股票基金指數跌5.6%；混合資產基金指數跌5.4%；固定收益基金指數跌1.3%。4月強積金每人平均蝕11,488元，從今年初至4月則強積金每人平均蝕27,806元。

今年4月，北美股票基金錄得負回報8.4%，是股票基金當中表現最差，歐股基金、大中華股票基金分別負回報5%、負回報5.6%，港股基金亦負回報4.4%。環球債券基金負回報4.9%，是固定收益基金當中表現最差，亞洲債券基金、人民幣債券基金亦分別負回報3.8%、負回報3.2%。

駿隆：高風險投資者可考慮中港股市趁低吸納

駿隆指，聯儲局5月初宣布加息半厘，將聯邦基金利率目標區間提高至介乎0.75%至1%，鮑威爾表示未來2次議息會議都可能各加息半厘。美國首季GDP降1.4%陷入收縮。由於市場擔憂聯儲局無法在不導致經濟衰退的情況下控制通脹，美股三大指數震盪走跌。中國堅持動態清零，首季GDP年增4.8%，增速放緩，政府強調穩增長支撐經濟，有利投資氣氛。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮估值較低、通脹較溫和、採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好歐美股的投資者需留意基金經理的選股能力，年初至今最佳及最差的回報表現相差可達14.2個百分點，另因債市短期較波動，低風險投資者可考慮轉移資產至強積金保守基金，減低資產虧損機會。

相關文章：【MPF】滙豐強積金：北美等外國基金5年回報最佳　惟成員配置比重反而甚少

相關文章：【MPF】積金評級：3月份人均損失逾3,200元、首季少逾1.6萬元　中港股票為罪魁禍首

 

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