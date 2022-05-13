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【ET講股通】梁耀康：4方向博短彈（附tiime code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:48 2022/05/13

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道指期貨升逾百點，帶動港股反彈高開235點，其後升幅曾擴大至逾400點，高見19825點，恒生指數半日升387點，報19767點，成交628億元。恒生科技指數升3.9%，報4015點。美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%。汽車股造好，吉利 （00175） 升半成；比亞迪 （01211） 升逾4%。港股博短彈怎部署？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
01：11 - 港股今日市況速覽 
01：45 - 博美股見底
01：58 - 方向一：內地整改、科技股有資金流入　長線可考慮
03：50 - 科技股短期最強：美團 （03690） 、快手 （01024）
04：55 - 科技股最穩陣騰訊 （00700） 　阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 較落後
06：28 - 方向二：煤炭股可留意　揀中國神華 （01088）
07：53 - 方向三：基建相關股　時代電氣 （03898） 、中鐵 （00390） 可部署
12：25 - 方向四：汽車股料受惠國策可博反彈　首選比亞迪 （01211）
15：35 - 汽車股長城汽車 （02333） 、吉利 （00175） 亦可考慮
19：01 - 觀眾問股：嘉華國際 （00173） 日跌夜跌市場視為內房股？ 宜家低市帳率、息率高可入場？
20：30 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 19元買入有冇機會上返去？
22：25 - 觀眾問股：港滙弱到幾時？
24：06 - 觀眾問股：美股見底未？
27：09 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3251543
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

———————————————————————————————————————

恒指今日收市升518點，報19898點，大市成交1,166億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美滙指數續強，上試105水平後稍回，美股昨晚沉底後亦回穩。儲局主席鮑威爾稱未來加息0.5厘水平合理，亦不保證經濟會軟著陸。不過，美股短期有明顯博反彈空間。

港股方面，港滙雖弱，但整體跟A股走勢。梁耀康認為短期內仍可博一博，一來博美股整固反彈，二來有利好消息，如人行稱互聯網金融風險專項整治工作已完成，憧憬進入常態化管理。

4方向︰科網股、煤炭股、基建股及汽車股

短期內建議4方向博反彈︰一是科網股，短期內有兩股比較值搏，其中一隻是美團 （03690） ，留意能否升穿下降軌，以及近期高177.8元。另一隻是快手 （01024） ，目前形成雙底，留意能否升穿68.3元，上望80、85元水平。若要穩陣則吼騰訊 （00700） ，阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 相對落後。

二是煤炭股，業績佳、息率吸引，在跌市下調整幅度不算深，加上能源價格高企，短期有利能源資源股。3隻主流股份中，最穩陣是中國神華 （01088）

三是基建股，是內地谷經濟重要一環。可留意中國中鐵 （00390） 和時代電氣 （03898） 。時代電氣後者業績不錯，若想部署，短期望上升軌，支持位看27.9元。中國中鐵是3大基建股，已率先破頂，上望5.88元。

四是汽車股，新能源車受政策支持，比亞迪 （01211） 是心水之選，交付量對辦，加上市傳汽車下鄉，以及不同省市陸續推新能源車補貼。比亞迪上望密集區頂部244、245元，若升穿則再上望260、275元水平的年初高位。

另外，汽車下鄉憧憬下，傳統燃油車股短期同樣受惠，可考慮長城汽車 （02333） 和吉利 （00175）

【「ET講股通」問股環節，包括︰嘉華國際、信義玻璃、港滙、美股，立即觀看

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欄名 : ET講股通

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