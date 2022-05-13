【ET講股通】梁耀康：4方向博短彈（附tiime code）

道指期貨升逾百點，帶動港股反彈高開235點，其後升幅曾擴大至逾400點，高見19825點，恒生指數半日升387點，報19767點，成交628億元。恒生科技指數升3.9%，報4015點。美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%。汽車股造好，吉利 （00175） 升半成；比亞迪 （01211） 升逾4%。港股博短彈怎部署？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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01：11 - 港股今日市況速覽

01：45 - 博美股見底

01：58 - 方向一：內地整改、科技股有資金流入 長線可考慮

03：50 - 科技股短期最強：美團 （03690） 、快手 （01024）

04：55 - 科技股最穩陣騰訊 （00700） 阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 較落後

06：28 - 方向二：煤炭股可留意 揀中國神華 （01088）

07：53 - 方向三：基建相關股 時代電氣 （03898） 、中鐵 （00390） 可部署

12：25 - 方向四：汽車股料受惠國策可博反彈 首選比亞迪 （01211）

15：35 - 汽車股長城汽車 （02333） 、吉利 （00175） 亦可考慮

19：01 - 觀眾問股：嘉華國際 （00173） 日跌夜跌市場視為內房股？ 宜家低市帳率、息率高可入場？

20：30 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 19元買入有冇機會上返去？

22：25 - 觀眾問股：港滙弱到幾時？

24：06 - 觀眾問股：美股見底未？

27：09 - 港股收市市況速報

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