【King談樓市】移民不似預期 夫婦間問題可能更多更大

近期相信很多讀者都看過一套在《Youtube》點擊超過200萬次，由新加坡媒體CNA拍攝的紀錄片《單程One Way》，講述港人家庭移民英國的故事。受訪者是典型的中產家庭，丈夫是巴士司機月入20,000多元，英文水平較低，而學歷較高的太太則為教師月入約40,000元，育有兩名子女，居於約400呎的私樓單位。影片沒有直接交代他們移民的原因，但估計是想為家人提供更舒適的生活和給子女有更好的教育機會，亦相信是因為本港近年政治生態改變而萌生去意。

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夫婦兩人財政差異大

內容講述他們抵英初期，丈夫發覺生活不似預期，原以為在英國能住大屋，誰知那邊的屋都很細，客廳放大一點的梳化都有困難。在求職方面，因他的「英文有限」而處處碰壁，就連快餐店工作都找不到，最終要自己開車送外賣。

至於太太因英語較好，很快就找到一份兼職包裝工作，在她工作時卻發現工廠內員工，很多都是香港新移民，其中更不乏高學歷人士，很多擁有碩士學位，更有牙醫和前區議員等，因她性格積極加上有點運氣，最終找到一份較好的全職招聘中介工作。然而，安頓生活需大量開支，短短數月他們已花了50多萬元，資金儲備餘下不多，期間兩人經常為財政問題而拗撬，丈夫更鬧著要離婚。

看完影片後，覺得他們的遭遇，跟當年筆者移民的經歷十分相似。還記得當年筆者跟家人移民的原因，都是因為擔心香港未來政治生態改變，擔心言論及人生自由被限制。當時被西方文化熏陶下的港人，大多都十分崇洋，覺得外國甚麼都是好，令筆者對移民他國充滿著憧憬和幻想。

加拿大夏天天氣真的相當宜人，日長夜短，晚上10時天空還是亮的，公園全都是大大片綠油油的草地，閒時走走真的十分寫意。然而，冬季氣温卻非常寒冷，長期維持在零下十幾二十度，日短夜長，下午3時多就開始天黑，令部分未能適應新生活的新移民有著情緒問題，有些更因此而患上抑鬱症。出入購物方面，又不像香港那麼方便，如果沒有車或不懂開車的話，在冬天需冒著嚴寒外出，感覺不太好受。

意見不合 離婚收場

筆者在移民期間，眼見很多夫婦感情出現問題，有些是因為兩地分隔，有些是因為財政上的問題，更有些是因為「去與留」的分歧，其中一方因「水土不服」想返港，而另一方則覺得，如此辛苦來到，不想輕易放棄，最終因意見不合而離婚收場。

筆者亦遇到很多前輩朋友，以往在港從事專業範疇或是管理高層，移民後只能找到一些低技術前景暗淡的工作，感到鬱鬱不得志。其中有一位Uncle同我講，他在移民前賣了香港的物業，搞移民又洗了一大筆，現在香港樓價升了又返不到轉頭，想起年邁的父母還在香港未能照料，心中有點慚愧，加上事業發展又不像在香港的那麼順利，回想起來，都不知道為何要移民！作為過來人，筆者可以告訴大家，外國的月光不一定比香港圓，在此奉勸想移民的朋友真的要三思，問問自己是否真的要離鄉別井非走不可，是否真的想離開有着你成長印記、充滿著你半生回憶的地方，因為一走，回頭很難。

撰文：King Sir 葉景強

香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

＊以上內容輯錄自第758期《King談樓市》

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責任編輯：羅浩濂