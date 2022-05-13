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【按息分析】大和：金管局接錢前香港已走410億美元熱錢　保守料至少流出千億美元、港元拆息年底見2.6厘

股市 15:44 2022/05/13

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【按息分析】大和：金管局接錢前香港已走410億美元熱錢　保守料至少淨流出千億美元、港元拆息年底見2.6厘

美國3月啟動加息，事隔兩個月港元觸發7.85弱方兌換保證，金管局本周三度承接港元沽盤。大和資本市場首席經濟師賴志文團隊發表報告指出，直至去年2月歷史高峰，香港市場歷年累計有4180億美元淨流入，在金管局此輪出手前，至今年3月已有約410億美元資金淨流出港元體系，保守料明年底前將有1000億美元淨流出，勢推高本地HIBOR和按揭利息。

大和資本表示，金管局本周承接港元沽盤，只是代表資金進一步流出而非全新現象，但金管局出手將會直接拖低銀行體系總結餘，隨銀行體系內的過剩資金減少，港元拆息HIBOR會愈來愈易受到美國加息影響，並將與美國加息步伐一致。

金管局第三度承接港元沽盤 最迎新一輪買入28.65億港元、累計涉85.33億元，可見【下一頁】

大和：短期HIBOR年底見2.6厘　2020年港元吸資逾千億美元

大和資本預期，美國聯儲局今年底將加息至2.625厘，明年底加息至4.375厘，並料港元短期拆息也會去到同等水平，但該行未明言所指的短期拆息是否即是H按掛鈎的1個月HIBOR。

據銀行公會網頁，香港1個月HIBOR周五僅報0.17958厘。

大和表示，自美國2020年無限量量化寬鬆後，累計1180億美元淨流入港元體系，目前流出的資金未及當中一半，最終流出規模視乎美國加息周期走得多遠。

該行指出，在2016年至19年美國加息周期，美國當時最終加息到2.25厘至2.5厘，香港同一時期淨流出約550億美元資金，相當於當時高位的15%。

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外滙 貨幣政策 拆息 加息 H按 兌換保證 量化寬鬆 美國聯儲局

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