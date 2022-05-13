▲ 【穩定幣幣災】歐達禮料全球加密貨幣監管機構將於未來一年設立

加密貨幣價格近日大幅波動，Terra（LUNA）更是暫停交易。國際證監會組織（IOSCO）主席、香港證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，全球市場監管機構可能在未來一年內成立一個聯合機構，以更好地協調加密貨幣規則。

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路透引述歐達禮在國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）組織的綫上會議上表示，加密貨幣的網絡安全、運營能力和缺乏透明度均為監管機構所落後的，並為主要風險，因此，有必要成立一個統一加密貨幣規則的全球組織，而目前相關議題已經被提上了議程。

歐達禮對加密貨幣表示憂慮，「如果仔細觀察其風險，會發現加密貨幣存在專業投資者級別的問題」。

他又指，加密貨幣、新冠疫情和氣候變化，是各當局目前關注的三個主要領域。

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編輯：姚卓然