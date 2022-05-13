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【一家四口】疫情爆發到至今 機場商店最好生意的是？

理財智慧 18:02 2022/05/13

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筆者最近到東京見朋友，由沖繩那霸機場飛到羽田機場第二航廈（日本內陸機出發點），發現人流已回到疫情前六、七成，特別是黃金周前後，人流甚至達到疫情前的八、九成。根據一位在沖繩觀光局工作的朋友，在黃金周的第一天（4月29日），單是ANA和JAL航班都是95%「滿席」，這還未計算早已爆滿的廉航（LCC）的航班。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

說回羽田機場，筆者在第二航廈所見車水馬龍的情況，並沒有伸延至第三航廈（國際航班）。不少人都問筆者，日本不是逐步開放關口嗎？日本現時的防疫政策一直遊走於「動態清零」及「與毒共存」之間，由2021年尾Omicron爆發開始，日本瞬間封關，到今年3月重新開放短期商務簽證和學生簽證後，的確一直有部署全面開放關口。日本首相岸田文雄也不只一次說，日本政府正在積極準備有序開放。到現時（5月初），就連日本有長期居留簽證的直系家屬，也可以申請旅遊簽證來日與家人團聚。這其實跟普通旅遊簽證非常接近了。

核酸測試生意好

在羽田機場第三航廈中，有不少餐廳依然在「臨時休業」狀態，但當筆者細心看那些餐廳貼出的告示時，原來「臨時休業」在2020年6月已開始，至今已近2年，明眼人都知道這不是「臨時休業」而是「停業」。但別以為第三航廈像死城，皆因有間商店生意滔滔不絕，而且還偶爾出現人龍。究竟是甚麼生意，竟然在此疫情下大賺特賺？

對，你估中了！這就是幾乎每個國際旅客都需要的核酸檢測（PCR-Test）！要知道，雖然筆者不少西方國家都說，自己採取了「與毒共存」的措施，但在對外旅客方面，依然實施嚴格管制。例如，美國依然需要海外回國的美國公民進行核酸檢測，而且不同州份有不同要求，當中以夏威夷州為嚴謹。

這家位於羽田機場第三航廈的核酸測試醫療機構，每天由早上9時開始營業到下午8時。以每15分鐘為一時段進行檢測，依照筆者目測，每次可檢測12人。每次檢測費用為20,000日圓，如果100%預約，即20,000日圓x 12人x 4時段x 11小時=10,056,000日圓。對，你沒看錯，營業額是每日1,000萬日圓！

測試流程很暢順

筆者仔細看看宣傳單張，發現流程非常暢順，由檢測開始填表格（需要預約）到檢測完成後付款，只需10分鐘。付款手續完成後，約2小時發出電郵通知客戶檢測結果。陰性證書則再加2小時後可以領取，前後只需4小時。

這樣計算，假設你起飛時間是下午3時，只要早上9時來檢測，11時收到電郵結果，下午1時就可拿到陰性證書去辦理登機手續。在疫情中，有人歡喜有人愁。願疫情早日結束，大家可再「返鄉下」購物、旅遊和浸溫泉。

 

撰文：岑皓軒 

英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

＊以上內容輯錄自第759期《一家四口 離家出走》 

 

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責任編輯：羅浩濂

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