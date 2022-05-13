【珍珠奶茶】珍奶在美售價比星巴克咖啡高　成功關鍵：與餐廳評論平台合作

▲ 「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際近日公布了今年第一季財報的毛利率，數字逼近55％，創下歷史同期新高。（法新社圖片）

售賣珍珠奶茶等手搖飲品的「Sharetea歇腳亭」，其母公司聯發國際近日公布了今年第一季財報的毛利率，逼近55％，創下歷史同期新高。收益主要來自美國市場，且珍珠奶茶在美售價竟比星巴克咖啡還高，關鍵在於與餐廳評論平台合作。

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聯發國際總經理賴柏宇表示，為了深耕全球最大消費市場美國，公司持續透過數碼科技與當地消費者溝通，包括與美國最大評論平台Yelp和外賣平台Grubhub合作，以此提升消費者的數量和銷售額。

該企的餐飲主管還指出，飲品店獲利很看重地點，一杯歇腳亭手搖飲品在美國售價約5到7美元（約39.2到54.9港元），比Starbucks（星巴克）咖啡還貴，卻意外受到市場歡迎，甚至有供不應求的情況出現。

設立複數店降低營運成本

展望後市，由於「與疫情共存」在美國市場已漸成共識，開設更多分店亦成為該企今年的目標。聯發國際今年將持續在美拓展分店，由目前22州拓展到25州，全年目標再開40間以上的新店。

聯發國際今年首季營收相較去年微幅成長0.14%，不過淨利年增長達3成。這是因為在美國市場，該企靠著在不同州開分店的策略，再加上設立複數店，即是讓同一加盟主開立兩家以上分店，有效降低營運成本，提升單店的獲利表現。

中東消費市場崛起

隨著中東消費市場崛起，珍珠奶茶文化席捲年輕人，再加上夏天為飲品旺季，聯發國際亦有意進軍更多國際市場。

該企在杜拜開有4家分店，並於今年首季與科威特和埃及夥伴完成簽約，成為目前唯一進軍科威特的國際連鎖手搖茶品牌。其中，將在科威特第三季一次開2間門市，進攻高毛利市場。

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責任編輯：李智美