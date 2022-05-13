G7開會研究破俄軍封鎖 助烏克蘭出口2500萬噸糧食

烏克蘭早前表示由於俄軍封鎖敖德薩港口，烏克蘭積壓約2,500萬噸糧食無法出口。G7（七國集團）周四（12日）起於德國召開會議，商討烏克蘭局勢，並會研究如何打破俄軍封鎖協助烏克蘭出口糧食，以免釀成糧食危機。

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俄軍本周用炮擊烏克蘭港口城市敖德薩（Odessa），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告烏克蘭無法出口農產品，全球數十國處於糧食短缺邊緣。

德國擔任G7輪值主席國，今次為期3日的外長會議於德國漢堡東北部舉行，農業部長會議則於斯圖加特（Stuttgart）舉行。烏克蘭和摩爾多瓦外長也受邀出席。

東道主德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，大量主要農產品仍滯留烏克蘭，指俄烏戰爭已經成為全球危機。

她表示目前有2,500 萬噸穀物滯留遭俄軍封鎖的烏克蘭港口，特別是敖德薩。因此今次會議會討論如何解除俄方實施的糧食封鎖，將糧食運送至全球各地。

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烏克蘭生産的大部分糧食足以養活全球4億人，該國一直通過7個黑海港口出口糧食，每年出口糧食價值470億美元（約3,666億港元）。

根據聯合國世界糧食計劃署的數據，俄烏開戰前的8個月内，有近5,100萬噸糧食經上述港口出口。

汽車運輸成本過去一年大增5倍。烏克蘭估計該國一般船運通過黑海港口出口的產品中，只有兩成可通過鐵路運輸到波羅的海港口。

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責任編輯：鄭錦玲