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【5G技術】高通推新一代5G及AI機械人解決方案　加速產業數碼轉型

科技 15:00 2022/05/13

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高通機械人RB6平台與高通RB5 AMR參考設計，提供最先進的5G連線能力，支援企業和專用網絡使用的6GHz以下毫米波頻段。（法新社）

高通（Qualcomm）在年度5G高峰會上，發表高通機械人RB6平台與高通RB5 AMR參考設計，並公布新一代5G及AI機械人解決方案。高通表示，最新的解決方案將支援更具生產力、自主性和更先進的機械人，協助加速產業數碼轉型。

【三星芯片】三星推出UFS 4.0芯片　傳輸速度快上一代1倍

高通機械人RB6平台與高通RB5 AMR參考設計，提供最先進的5G連線能力，支援企業和專用網絡使用的6GHz以下毫米波頻段，也為OEM廠商和機械人製造商提供應用支援。高通表示，全新的解決方案將加速產業數碼轉型，成為工業4.0的關鍵驅動因素。

【AR眼鏡】Google收購MicroLED初創　優化AR顯示屏技術

智慧城市、工業空間適用

高通也提到，新技術可用於實現城市街道上的自主送貨機械人、工業空間中自主移動機械人之間的車隊管理協調、賦予整個製造業和物流業關鍵決策的實時數據和洞察力，以及支援智慧城市空中移動運輸系統，因此在政府服務、物流、醫療保健、零售、倉儲、農業、建築、公用事業等眾多領域都適用。

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責任編輯：陳卓賢

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