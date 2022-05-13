▲ 【HSBC滙豐】滙豐18區分行設「打氣海報」 打卡有機會贏2000元HKTVmall電子禮券（圖集）

HSBC滙豐 （00005） 近年在港大花金錢營銷，除與姜濤、COLLAR等新興藝人合作，滙豐最新在全球18區指定分行推出「與社區同行同打氣」計劃，設有與該區相關的打氣語句海報，並會從5月中旬起在中環滙豐總行大廈外上映相關燈光匯演。

滙豐的打氣字句區區有所不同，並嘗試與社區關連，如中環分行海報提及「中環人行得快，轉眼又發現新可能」，灣仔區則是「有齊日月星街，一定可以照亮未來」。

滙豐打氣語句圖集

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滙豐表示，會在該行Facebook及Instagram專頁推出打卡遊戲，鼓勵香港人藉

著是次「打氣」計劃遊歷各區，會以隨機抽獎方式抽出40 位幸運兒，每位將可贏取價值2,000元HKTVMALL 電子禮券，詳情會在周日（5月15日）公布。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞稱，香港疫情開始緩和，旗下所有零售銀行分行已恢復正常服務，希望滙豐可與香港社區繼續造就前進故事。

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