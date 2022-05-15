【網絡應用】財金行業連網汽車　加快革新步伐

當流動網絡無處不在，更多設備都連綫上網，邊緣應用將成為市場應用焦點，無論是汽車連綫，又或是在智能手機上的種種應用，都是邊緣運算（Edge Computing）課題。與所有科技部署一樣，企業都要關注資安、管理及效能，最重要的當然還有商業及成本考量。

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金融服務機構美國運通（American Express）環球基建部高級副總裁Evan Kotsovinos指出，疫下更多客戶由傳統的服務渠道走到網上，他指該公司去年8成客戶來自網上，而有8成半客戶透過手機應用程式及在網上取得服務，他預期這將會成為主流。除了客戶，員工的工作方式亦需改變，Evan Kotsovinos表示，為了讓員工安全，該公司實施在家工作計劃，並推出了名為Amex Flex系統，讓員工在家工作。

美國運通客戶 網上佔8成

Evan Kotsovinos補充，現時差不多全球員工都可利用Amex Flex系統工作，該系統亦能提高員工生產力，他認為彈性的工作方式不會改變，並漸成為主流，而邊緣運算亦會推動革新。事實證明，疫情加速了邊緣運算及應用步伐，美國運通的例子可見傳統的財金行業亦不能例外，盡管相關行業都比較保守。

▲ Red Hat行政總裁Paul Cormier指出不同行業有不同的邊緣應用可能性。(網上截圖)

另一個值得留意的邊緣應用發展，是連網汽車。當5G令流動網絡效率提高，甚至可以即時反應，汽車連網就有更多應用可能性。美國通用汽車（General Motors）日前公布與軟件服務方案商Red Hat合作，共同發展邊緣軟件定義車輛（Software-Defined Vehicles at the Edge）技術上合作。近年汽車都加入更多智能應用，已變成一部在街上行走的電腦，這亦是邊緣運算發展及創新的一個例子，預計更多的應用，將加入人工智能及機器學習等能力，亦可為駕駛者及道路使用者帶來好處。

通用汽車新平台 明年推出

通用汽車宣布會利用Red Hat In-Vehicle操作系統為基礎，發展其自家的Ultifi軟件平台，汽車如智能手機一樣，可讓用戶安裝不同應用時，汽車生產商在努力為用戶提供更多體驗及功能之餘，亦要留心安全及系統穩定、效能等影響，Ultifi軟件平台正是通用汽車希望提升用戶應用體驗的關鍵。

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另一邊廂，Red Hat行政總裁Paul Cormier指出，在混合雲時代，企業要混合使用傳統伺服器；公雲私雲、邊緣運算等不同系統。所以該公司要與不同行業合作，就如與通用汽車合作，將該公司在基建系統上的管理及安全經驗帶入該行業，亦能推動邊緣應用創新，預計採用Ultifi軟件平台的通用汽車產品，將於2023年推出市場。

Paul Cormier在Red Hat Summit 2022活動上提到，該公司的旗艦產品更新Red Hat Enterprise Linux 9除了在雲端及基建外，亦會加強邊緣管理能力，配合現時企業市場需求。他又提到，新版本具備的控制和安全功能可管理遠程部署，透過單一介面，在零接觸配置下，就能了解系統健康和更快速處理漏洞。

記者：彭振濠

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