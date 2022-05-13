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【電盈AGM】李澤楷：視乎股東利益加場MIRROR演唱會　ViuTV首季廣告收入雙位數增長

股市 13:44 2022/05/13

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【電盈AGM】李澤楷：視乎股東利益加場MIRROR演唱會　ViuTV首季廣告收入雙位數增長

MIRROR熱潮帶動ViuTV業績明顯改善，電訊盈科 （00008） 今早舉行股東周年大會，電盈主席李澤楷指出，香港今年首季雖遇第五波疫情，但公司營業表現穩健，ViuTV黃金時段及數碼串流收視率均有所提升，ViuTV首季廣告收入依然錄雙位數增長。旗下男團MIRROR演唱會本周優先訂購反應熱烈，李澤楷表示，會視乎需求及股東利益再考慮MIRROR演唱會加場或增加門票供應。

李澤楷表示，ViuTV的成功不單止靠MIRROR，亦有許多有潛力的藝人，並指ViuTV去年EBITDA轉賺，較預期早兩年。公司會繼續擴大內容製作及藝人管理等業務，探索海外市場發展，期望提升海外收入。

李澤楷：MIRROR處收成期　未按股東要求說出12人名稱

MIRROR在香港掀熱潮，最新演唱會優先訂購快速售罄

他又指，電盈多項業務處於投資期，而香港電訊 （06823） 現金流非常穩定，會繼續盡量把香港電訊的貢獻回饋予股東，維持現有派息政策。

在股東大會中有一段小插曲，有股東問李澤楷能否列出MIRROR 12位成員名稱，李澤楷未有回答，但指除了MIRROR進入收成期，公司現正投資50名藝人，管理團隊每日都會檢視成效，回應觀眾對藝人的高要求。

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港股 Mirror 李澤楷 電訊盈科（00008） ViuTV 演唱會

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