  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】日央行：續採取必要的貨幣寬鬆政策　2%物價目標需時實現

宏觀解讀 13:43 2022/05/13

分享：

分享：

日本央行行長黑田東彥今早出席眾議院財務金融委員會會議時表示，將繼續採取必要的貨幣寬鬆政策，以實現價格目標，他承認大量購買購買日本國債可能會產生副作用，惟大幅放鬆貨策是必要。他又認為，2%的價格穩定目標可以實現，但需要時間。

圓匯下午1時40分報128.83，貶值0.34%。

黑田東彥提到，加息會使經濟惡化，銀行貸款因而減少的情況下，銀行收入不能增加，將繼續採取必要的貨幣寬鬆政策，現在討論具體的退出策略還為時過早。

分析料圓滙或上試125

彭博報道引述策略師指，日圓兩個月以來「自由落體式」下跌似告一段落，中國增長放緩以及聯儲局加息預計將對美國經濟造成的損害，均提振了日圓的避險資產屬性。日圓兌美元周四上漲近1.9%至1美元兌127.52，延續了上周跌至約20年來最低131.35以後的反彈走勢。

報道引述Shinkin Asset Management駐東京的首席市場分析師Jun Kato表示，由於烏克蘭局勢、激進加息對美國經濟的影響以及中國防疫封控等因素對全球增長影響負面，認為日圓前景正改善。他指，隨著聯儲局轉向鷹派，流動性的萎縮可能也會刺激對優質資產的買盤，從而有助於遏制美國孳息率升勢，而現時似乎沒甚麼理由能推動10年期美國國債孳息率回到3%以上。

他相信在市場決定下一個方向之前，日圓可能在1美元兌128至133日圓區間波動，並有可能上試125。

相關文章：

【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 日圓 加息 美國聯儲局 日本 美國 金融 銀行 美元 日本央行

上一篇文章

【電盈AGM】李澤楷：視乎股東利益加場MIRROR演唱會　ViuTV首季廣告收入雙位數增長

下一篇文章

【內房危機】據指融創已備好資金用於兌付「20融創01」展期後首期10%本金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款