【日本經濟】日央行：續採取必要的貨幣寬鬆政策　2%物價目標需時實現

日本央行行長黑田東彥今早出席眾議院財務金融委員會會議時表示，將繼續採取必要的貨幣寬鬆政策，以實現價格目標，他承認大量購買購買日本國債可能會產生副作用，惟大幅放鬆貨策是必要。他又認為，2%的價格穩定目標可以實現，但需要時間。

圓匯下午1時40分報128.83，貶值0.34%。

黑田東彥提到，加息會使經濟惡化，銀行貸款因而減少的情況下，銀行收入不能增加，將繼續採取必要的貨幣寬鬆政策，現在討論具體的退出策略還為時過早。

分析料圓滙或上試125

彭博報道引述策略師指，日圓兩個月以來「自由落體式」下跌似告一段落，中國增長放緩以及聯儲局加息預計將對美國經濟造成的損害，均提振了日圓的避險資產屬性。日圓兌美元周四上漲近1.9%至1美元兌127.52，延續了上周跌至約20年來最低131.35以後的反彈走勢。

報道引述Shinkin Asset Management駐東京的首席市場分析師Jun Kato表示，由於烏克蘭局勢、激進加息對美國經濟的影響以及中國防疫封控等因素對全球增長影響負面，認為日圓前景正改善。他指，隨著聯儲局轉向鷹派，流動性的萎縮可能也會刺激對優質資產的買盤，從而有助於遏制美國孳息率升勢，而現時似乎沒甚麼理由能推動10年期美國國債孳息率回到3%以上。

他相信在市場決定下一個方向之前，日圓可能在1美元兌128至133日圓區間波動，並有可能上試125。

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