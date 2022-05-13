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約翰遜計劃裁9.1萬名英公務員 料削公共開支以減稅

環球社會熱點 14:00 2022/05/13

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英國通脹高企、能源價格飆升，民眾面臨沉重生活成本危機。英國《每日郵報》報道，首相約翰遜計劃削減9.1萬個英國公務員職位，每年料節省35億英鎊（336億港元）或用於減稅。約翰遜要求內閣在1個月內制定削減人手計劃。

英國與芬蘭瑞典簽安全協議 承諾或提供軍援 【下一頁】

《每日郵報》報道，約翰遜（Boris Johnson）周四（12日）在內閣會議中要求官員加倍努力，紓緩基層家庭經濟壓力。據悉，約翰遜下令部長裁減五分之一公務員職位，指當局在新冠疫情期間過度增聘人手，有超過9萬個非必要職位。

約翰遜要求內閣在一個月內制定計劃，裁減9.1萬名公務員，預料每年將節省35億英鎊（336億港元）公共開支。政府或將節省的資金用於減稅，助民眾降低生活成本。約翰遜指政府從納稅人手中拿走的每一分錢，其實可以讓他們按自身選擇花費在優先事項及自己生活上。

此外，幕僚長柏建熙（Steve Barclay）亦研究應用新科技包括人工智能系統，為英國護照署等部分工作量大的機構改善效率。約翰遜指民眾應享受更好的政府服務，新科技可望降低印刷護照等官方文件的成本。

英餐廳員工遭富貴食客侮辱 老闆寧願回水永不接待 【下一頁】

英國獨立電視（ITV） 取得内閣秘書兼公務員事務主管凱斯（Simon Case）發送的内部文件，透露當局要求在3年內裁減9.1萬名公務員，縮減至2016年規模，內閣於本月起討論裁員計劃。

英媒引述消息人士稱，內閣打算停止增聘人手、讓現時公務員退休或自然流失。

數據顯示，英國目前有47.5萬名公務員，創2010年以來新高。

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責任編輯：郭麗明

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