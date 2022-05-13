▲ 【TWTR】馬斯克未入主Twitter先地震 CEO宣布兩高層被炒兼凍結人手

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）私有化社交平台Twitter（美：TWTR）未作實之際，Twitter架構已大地震。Twitter行政總裁Parag Agrawal宣布，解僱消費產品Bluebird主管Kayvon Beykpour、收費產品Goldbird主管Bruce Falck兩名高層，並會暫停絕大部分招聘和補充人手，也會削減員工以外成本，但不考慮裁員。

Agrawal在內部通訊未有提及變陣與馬斯克有沒有關係。他指出，在2020年新冠疫情初期，Twitter決定大舉投資希望增加用戶和收入，但公司沒有達到期中指標確保能夠達成目標，隨近期宏觀經濟轉為不利，即使集團在併購過程之中並且未知完成時間，現時仍急須負責任地重組架構，修正發展計劃。

Twitter擬委任去年11月加入公司、Facebook前董事Jay Sullivan頂替消費產品Bluebird部門，目前正招聘新主管領導Goldbird部門，在過渡期內，Sullivan會兼顧該部門。

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