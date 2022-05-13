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【港股午市速睇】恒生指數曾升逾400點 科指重上4000點

股市 13:00 2022/05/13

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港股今早反彈高開逾200點，恒生指數開報19615點，升235點。今早恒指於19600點至19850點之間窄幅上落，半日收報19767點，升387點。國企指數同科技指數都錄得升幅，國企指數半日升153點，收報6748點；科技指數則升150點，收報4015點。大市成交額628億元。

內地乘聯會公布今年首4個月，新能源乘用車國內零售135萬部，按年增長1.28倍。目前國內疫情稍緩，復工復產循序漸進，有利供應鏈逐漸改善。比亞迪 （01211） 升百分之4.4、蔚來 （09866） 及小鵬汽車 （09868） 升百分之6、吉升汽車 （00175） 升百分5、理想汽車 （02015） 及長城汽車 （02333） 都升百分之7。

比亞迪分拆比亞迪半導體深交所創業板上市一事，中國證監會網站昨日發布，對比亞迪半導體問詢函指，對比亞迪半導體是否具備獨立面向市場，獲取客戶的能力提出質疑？

2021年比亞迪淨利潤下滑百分之34，比亞迪半導體業績增長6.5倍，要求比亞迪半導體要結合比亞迪同類產品的採購數量、價格及關聯佔比情況，說明是否具備獨立經營能力，以及是否存在大股東向發行人輸送利益的情形。

 

欄名 : 港股午市速睇

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