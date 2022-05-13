馬斯克抱怨美國人唔願返工「中國人OT到凌晨3點」

全球首富兼Tesla創辦人馬斯克不時發表驚人言論。馬斯克本周接受英媒訪問，就抱怨美國人不願意返工，相反中國人卻勤奮工作，經常OT（超時工作）至凌晨3點。馬斯克更表示由於勞動力因素，他預計中國會產生非常強大的公司。

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馬斯克（Elon Musk）周二（10日）接受英媒採訪，讚美中國有大量才華橫溢、勤奮工作的人堅信製造業。

他表示中國工人不只OT工作，更會OT到凌晨3點，甚至不會離開工廠。他又批評美國人不願意甚至避免返工。

馬斯克基於上述原因，料中國將產生部分非常強大的企業（some very strong companies）。

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馬斯克本人亦是一名工作狂。Tesla於2018年期間加大Model 3產量，馬斯克透露他曾努力加班至通宵達旦，更放棄回家休息睡在Tesla加州工廠的地板上。

他更表示為了工作，試過連續5日穿著同一件衫。

彭博社引述知情人士報道，Tesla上海工廠停工三周後恢復生産，上月曾要求工人留在工廠睡覺。彭博社更引述一份備忘錄指，工廠要求工人每周工作6日及每日工時12小時，會為工人提供睡袋和充氣床墊。

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責任編輯：鄭錦玲