【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行　抽籤方式決定開發者入場名單

▲ 據外媒《9To5Mac》報道，是次WWDC現場活動將於Apple Park舉行。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）上月宣布將於6月6日至10日，以網上形式舉辦年度全球開發者大會（WWDC），所有開發者均可免費參加。而近日蘋果再推出特別待遇，將會開放部分現場活動，並透過抽籤方式決定開發者入場名單。

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據外媒《9To5Mac》報道，是次WWDC現場活動將於Apple Park舉行。有興趣參加活動的開發者，必須通過Apple Developer網站進行註冊，並經由抽籤方式決定最終參加者名單。被挑選的參加者在活動開始前三天，需先進行冠狀病毒病核酸檢測，並提供陰性報告證明。

Apple全球開發者關係及企業及教育領域市場營銷副總裁Susan Prescott表示，WWDC以建立聯繫及社群的論壇為目標，期望是次活動能與發者建立聯繫，並希望所有參加者能從體驗中獲得激勵。

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責任編輯：文睿

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