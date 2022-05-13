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【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行　抽籤方式決定開發者入場名單

科技 16:01 2022/05/13

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據外媒《9To5Mac》報道，是次WWDC現場活動將於Apple Park舉行。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）上月宣布將於6月6日至10日，以網上形式舉辦年度全球開發者大會（WWDC），所有開發者均可免費參加。而近日蘋果再推出特別待遇，將會開放部分現場活動，並透過抽籤方式決定開發者入場名單。

【改造達人】外國神人再出手　改裝USB-C版AirPods

據外媒《9To5Mac》報道，是次WWDC現場活動將於Apple Park舉行。有興趣參加活動的開發者，必須通過Apple Developer網站進行註冊，並經由抽籤方式決定最終參加者名單。被挑選的參加者在活動開始前三天，需先進行冠狀病毒病核酸檢測，並提供陰性報告證明。

Apple全球開發者關係及企業及教育領域市場營銷副總裁Susan Prescott表示，WWDC以建立聯繫及社群的論壇為目標，期望是次活動能與發者建立聯繫，並希望所有參加者能從體驗中獲得激勵。

【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統

【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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