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【C.E.O.財策精英】宏利分組經理李展鵬　4年MDRT的領悟　團結才能走得更遠

iMoney智富 00:00 2022/05/17

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銀行業向來予人薪高糧準的印象，但無阻有志者另覓機會尋求挑戰。宏利分組經理李展鵬（阿鵬）之前在一間本地銀行的私人銀行部擔任投資顧問，得悉前上司成為理財策劃顧問後收入更勝從前，阿鵬經過兩年深思熟慮後，在2018年決定透過「宏利C.E.O.計劃」入行，4年來都能晉身環球業界精英指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），獲得驕人成績外，更自覺心態亦變得年輕、自在愉快及充滿活力，啟發他開始建立團隊，與更多有志者結伴同行，一起親手寫下更豐盛人生。

放眼持續發展　自己主動求變  

阿鵬在擔任私人銀行部投資顧問時，經歷了公司營運和大環境的變化，令他對前途感迷惘，他憶述：「在銀行工作了10年，我當然希望事業可更上一層樓，但一直受限於傳統公司的架構，未有太多機會參與管理工作。雷曼事件後，市場規模更受到影響，公司和行業前景更趨不穩，遂在2016年，我為自己定下目標，希望以兩年時間思考未來，籌劃下一步。」

另一個促使阿鵬另謀高就的原因，是他希望自己的能力能得到更多認同和肯定。「在舊公司，我曾向上司反映，員工對公司的投入感是十分重要的，不希望公司只當大家是追趕業績的工具，應多注重員工的多元發展。這種雙向的交流互動在一般職場可能較難實現。」因此，當阿鵬下決心轉變後，他積極去擴闊自己的圈子，尋找更合適的事業平台。後來記起前上司轉職保險後不但收入年年上升，生活更稱心如意，令他相信如果投身理財策劃行業，未來或能走得更遠，及早達至財務自由，實現更好地照顧家人需要的目標，故在2018年離開了銀行業，加入宏利。

此「銷售」不同彼「銷售」

即使阿鵬擁有豐富的金融產品銷售經驗，但由於任職理財策劃顧問猶如經營自己的生意，每一舉動、每一決定都要對自己負責，他坦言初時花了半年時間才適應工作步伐和心態上的轉變：「從前是由上司為我安排工作，突然變成要由自己編排時間，經營自己的事業，頓時有些不習慣，初期我甚至因仍未能追回在銀行業的收入，心中常問自己『Why？』和 『How？』。」

在他苦惱之際，幸而上綫經理和來自「宏利C.E.O.計劃」的專屬導師為他指點迷津。現在回顧過去，阿鵬領悟到這是一個過程，不能急功近利：「就如蝴蝶也經過沉澱才破蛹而出，疏通思緒後，我選擇放下以前的經驗，放下所謂的『銀行家』思想，努力重新學習理財策劃行業的『銷售』，在摸索中建立自己得心應手的一套方法。而在過程中，幸好有C.E.O.計劃各方面的支持，亦感謝公司及團隊的陪伴及意見，令我適應得更快。」

宏利高級分區總監梁少英（Candy）身為阿鵬的上綫經理，見證了他進步的整個過程：「他做事踏實認真，心思細密，簡單如上課，他也會抄筆記，仔細咀嚼以便運用在工作當中，時常反思，有精益求精的心。最令我難忘的，是他每次見客戶都會做足準備工夫，只求客戶容易理解複雜的資訊，所以他進步得很快。」

Candy（左）見證着阿鵬在理財策劃工作上不斷進步，為自己及家人取得豐盛的收穫。

立志組建融洽團隊　一起走得更遠

在新天地能自主事業步伐的阿鵬，自2018年入行以來，已連續4年獲得MDRT資格，個人成績亮麗，但他對此並不滿足，他稱：「我認為做任何事都應謹記不進則退，所以永遠要想像自己如站在懸崖邊，有危機感才會進步。」因此，他始終堅持努力學習、力求進步，務求大環境如何轉變，自己仍是客戶們專業、可靠的財策顧問。

4年過去，阿鵬在財策路上亦有更多的領悟，他認為要走得更遠，除了自己要保持專業，亦需要有志同道合的夥伴結伴同行，因此開始著手組建自己的團隊，更於早前獲晉升為分組經理，「我目標在未來3年內能連升兩級，這可能不算是十分進取的節奏，但我希望能在組隊路上做好每一步。我心目中理想的團隊是不單止在工作上互相扶持，私底下亦相知相惜，如摰友的關係，建立真正的團結情誼。為此，我正努力招攬有相同想法的有能之士加盟，一起見證大家的成長進步，領略富滿足感的事業成就。」

展望未來，阿鵬以組建融洽和諧的團隊為下一個目標，期望各成員在勇闖財策路時能有「兄弟班」在旁作大家的最強後盾，收穫豐盛事業的同時，亦能獲得心靈上的滿足。

（特約）

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