【業績│食品股】日清食品首季少賺3%　毛利率受壓、早前預告4月加價

▲ 【業績│食品股】日清食品首季少賺3% 毛利率受壓、早前預告４月加價

日清食品 （01475） 公布，今年首季盈利按年跌3%至9031萬元，季度收入增10%至10.6億元。日清食品指出，香港年初疫情令需求回升，香港業務收入增6.6%至3.9億元，而內地杯裝即食麵銷量上升，也令集團中國業務收入增11.9%至7.8億元，以人民幣匯價計則升8.6%。

雖然收入增長明顯，日清食品表示，受原材料價格及其他生產成本按年上漲影響，季度毛利率下跌0.8百分點至32.1%，連同銷售及分銷成本、行政開支等增加，拖累日清食品季度盈利轉跌。

日清食品季度每股盈利為8.7港仙，公司股價半日逆市跌0.8%，暫報4.92元。

日清早前預告4月香港產品加價 達中高單位數百分比

日清食品於3月公布年度業績時預告，自4月起，香港業務會將若干袋裝及杯裝即食麵的出廠價格調升中高單位數百分比。

日清食品同時交代控股股東日本日清年度財務表現，與日清食品以12月底為年結不同，日本日清以3月底為財年結束，日本日清2022年財年中國業務銷售總額增16%至572.55億日圓，經營溢利增5%至60.39億日圓，若撇除貨幣兌換影響，核心經營溢利僅增0.8%。

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