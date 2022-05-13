【運動員收入】福布斯2022年最高收入運動員　前十位合共77.9億元

▲ 《Forbes》（福布斯）公布了2022年最高收入運動員，排行榜首為現年34歲的足球員美斯（Lionel Messi），收入為1.3億美元（約10.2億港元）。（法新社圖片）

著名運動員收入高，《Forbes》（福布斯）公布了2022年最高收入運動員，排行榜首為現年34歲的足球員美斯（Lionel Messi），收入為1.3億美元（約10.2億港元）。

【Twitter】Twitter全面改朝換代？ 高層擬離職兼暫停招聘

事實上，美斯對上一次轉會至巴黎聖日耳門，福布斯估計，他的年薪從巴塞隆拿（Barcelona）時下降了2,200萬美元（約1.7億港元），至目前的7,500萬美元（約5.9億港元）。但他能夠從去年的第二名，上升至今年的首名，全憑大幅增加了代言。

排行第二位是NBA球員LeBron James，收入達1.212億美元（約9.5億港元），並打破他去年創下NBA球員收入達9,650萬美元（約7.6億港元）的紀錄，亦成為第10位年內收入超過1億美元（約億港元）的運動員。

不過，去年錄1.8億美元（約14.1億港元）的Conor McGregor，當時憑1.5億美元（約11.8億港元）出售了其威士忌品牌Proper No. Twelve，成為排行榜的首位，但今年不入前十位。

據估計，過去12個月中，全球收入最高的10名運動員的總收入為 9.92億美元（約77.9億港元），較去年2021年下降跌6%。而這項下跌，主因與Conor McGregor跌出排名有關。

【職場技能】疫下工作新模式 具創新思維又能自律更具優勢

【職場技能】學習技能轉移提升 助員工增職場競爭優勢

責任編輯：馬意文