【太空生命】科學家首次在月球泥土   成功培育植物

▲ 科學小組正計劃使用相同的月球泥土來播撒更多種子，以找出最初在泥土上生長的植物有否對月球物質帶來任何影響。（佛羅里達大學）

50多年前的阿波羅登月任務上，NASA太空人在月球收集了泥土樣本進行研究。最近有科學家向NASA借用月球泥土進行實驗，成功培育出植物，這結果有望為未來的長期太空任務產生重大影響，因為太空人將可能在太空中獲取食物來源。

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佛羅里達大學的科學研究小組將堅韌的「阿拉伯芥」（Arabidopsis thaliana）種子，放在營養貧乏的月球泥土樣本中嘗試種植。僅僅2天時間，種子就開始長出綠芽。但在第6天後，這些植物明顯地不如在地球土壤中生長般健康。

然後來到第20天，就在植物開始開花之前，研究小組將植物收割，並將它們磨碎，再研究當中的RNA（核糖核酸）成份。結果證實，這些植物的成長過程確實經歷了壓力，並以類似於在其他惡劣環境（例如在含有大量鹽或重金屬的土壤）中生長的方式作出反應。

研究植物對月球物質影響

該小組正計劃使用相同的月球泥土來播撒更多種子，以找出最初在泥土上生長的植物有否對月球物質帶來任何影響。換句話說，科學家正研究這些植物會否以某種方式調節了月球物質，從而使下一組植物的生長過程不再那麽困難。

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NASA局長Bill Nelson表示，這項研究對美國太空人的長期人類探索目標至關重要。他認為：「我們將需要利用在月球和火星上發現的資源，為未來在太空生活和工作的太空人開發食物來源。」

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責任編輯：陳卓賢