【Twitter】Twitter全面改朝換代？　高層擬離職兼暫停招聘

▲ 外媒CNN昨（12日）引述消息指，Twitter正重整員工架構，有兩名高層擬離職，並全面暫停招聘新員工。（法新社資料圖片）

自馬斯克（Elon Musk）上月成功收購Twitter後，各界也推測Twitter會否調整未來發展方向和團隊架構。外媒CNN昨（12日）引述消息指，Twitter正重整員工架構，有兩名高層擬離職，並全面暫停招聘新員工。意味Twitter或全面更換營運班底，迎來「新朝代」。

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Twitter發言人Catherine Hill昨發表聲明，表示Twitter正大規模暫停招聘新員工，同時將審視已發出的錄取通知，以決定應否撤回。另外，除重要業務外，該企也會削減整體營運成本。

此外，Catherine Hill也承認目前已有兩名高層離職，分別為消費者總經理Kayvon Beykpour及收入產品負責人 Bruce Falck，兩人也於昨（12日）在Twitter上宣布離職消息。

在Twitter任職7年的Kayvon Beykpour表示，Twitter行政總裁Parag Agrawal曾向他透露團隊未來新的發展方向，並請求Kayvon Beykpour一同離職，而Kayvon Beykpour直言，這不是他理想中離職的時間和方式。

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責任編輯：文睿

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