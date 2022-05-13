  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】Twitter全面改朝換代？　高層擬離職兼暫停招聘

商業 12:28 2022/05/13

分享：

分享：

外媒CNN昨（12日）引述消息指，Twitter正重整員工架構，有兩名高層擬離職，並全面暫停招聘新員工。（法新社資料圖片）

自馬斯克（Elon Musk）上月成功收購Twitter後，各界也推測Twitter會否調整未來發展方向和團隊架構。外媒CNN昨（12日）引述消息指，Twitter正重整員工架構，有兩名高層擬離職，並全面暫停招聘新員工。意味Twitter或全面更換營運班底，迎來「新朝代」。

【Twitter】特朗普起訴Twitter封殺帳號　遭法院駁回

Twitter發言人Catherine Hill昨發表聲明，表示Twitter正大規模暫停招聘新員工，同時將審視已發出的錄取通知，以決定應否撤回。另外，除重要業務外，該企也會削減整體營運成本。

此外，Catherine Hill也承認目前已有兩名高層離職，分別為消費者總經理Kayvon Beykpour及收入產品負責人 Bruce Falck，兩人也於昨（12日）在Twitter上宣布離職消息。

在Twitter任職7年的Kayvon Beykpour表示，Twitter行政總裁Parag Agrawal曾向他透露團隊未來新的發展方向，並請求Kayvon Beykpour一同離職，而Kayvon Beykpour直言，這不是他理想中離職的時間和方式。

【Twitter】Elon Musk再有新計劃　建議Twitter對兩類用戶收費

【科技一周回顧】蘋果、Google及微軟實施「無密碼化」登錄 　Elon Musk揚言端對端加密Twitter信息　

責任編輯：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【誇大數據】Twitter連續三年　錯誤計算每日用戶數量
2022/04/29
【誇大數據】Twitter連續三年　錯誤計算每日用戶數量
【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」
2022/04/29
【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」
【科技一周回顧】Elon Musk收購Twitter後無裁員計劃　去年全球勒索軟件攻擊激增8成
2022/04/29
【科技一周回顧】Elon Musk收購Twitter後無裁員計劃　去年全球勒索軟件攻擊激增8成
【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實
2022/05/02
【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
2022/05/02
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難

你可能感興趣

【誇大數據】Twitter連續三年　錯誤計算每日用戶數量
11:17 2022/04/29
【誇大數據】Twitter連續三年　錯誤計算每日用戶數量
【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」
12:15 2022/04/29
【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」
【科技一周回顧】Elon Musk收購Twitter後無裁員計劃　去年全球勒索軟件攻擊激增8成
20:00 2022/04/29
【科技一周回顧】Elon Musk收購Twitter後無裁員計劃　去年全球勒索軟件攻擊激增8成
Twitter 商業營銷 商業法規 網絡通訊 網上服務 職位招聘 社交平台 收購 產品 馬斯克

下一篇文章

【旅遊業復甦】萬豪國際集團推新計劃　攻旅客長時間和目的性強旅程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款