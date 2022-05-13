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【科技一周回顧】Google開發者大會　Apple ID遭入侵

科技 20:00 2022/05/13

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • Google I/O年度開發者大會日前在美國舉行，一如外界所料，重點宣布推出 Android 13 Beta 2 操作系統；硬件上推出Pixel 6A、Pixel 7、Pixel 7 Pro手機及Pixel Watch等，更預告明年會推Pixel平板電腦。

【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件

【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a　售約3,524元

【Google開發者大會】Google AR眼鏡　實時翻譯語音成字幕

  • 不少海外網民日前反映，iPhone突然顯示Apple ID在中國內地登入，彈出視窗詢問用戶是否允許該Apple ID登入要求。如果各位用戶突然收到類似通知，顯示Apple ID在中國內地或其他地區的登入要求，擔心Apple ID遭入侵，可以依照以下幾個步驟，減入侵風險。

【Apple ID遭入侵】大量網民收到「Apple ID在中國被登入」 如何透過iPhone雙重認證自保？

【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止

【蘋果動向】新iPhone有大改動？　郭明錤：將棄用Lightning充電接口

  • Facebook母企Meta近年積極發展元宇宙，但有外媒指，Meta正準備縮減Reality Labs 部門，因其難以負擔部分研發項目經費。而Meta發言人也證實，技術長Andrew Bosworth曾向員工表示，部分企劃被迫延後。

【Meta】缺乏資金？　外媒爆Meta計劃縮減Reality Labs部門

【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT

【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay

  • 視像通訊軟件Zoom在4月時，推出具有AI分析說話者情緒的新功能，同時提供與會者參與度或耐心等指標。然而，有團體警告，新功能可能導致偏見，並有侵犯個人私隱的風險。

【侵犯私隱】Zoom IQ新功能惹抨擊　逾25個組織籲棄用

【侵犯私隱】美國人面辨識公司與人權組織和解　暫停向私人企業提供服務

責任編輯：廖淑瑩

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