▲ 【MSCI半年檢】MSCI指數改為追蹤百度B站等4家中概股港股 誰是潛在贏家？

MSCI於半年指數檢討中公告，更改MSCI指數4家中概股的上市地，將由現時追蹤百度、嗶哇嗶哩、萬國數據、新東方美股，6月1日起改為追蹤相關企業的港股。MSCI表示，由於百度 （09888） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、萬國數據 （09698） 、新東方 （09901） 港美股份可互相置換，預計有關改動屬「市場中性」事件。

MSCI表示，會因應相關美股、港股轉換比例，更改指數內相關企業的股數，但個股佔指數權重不變。

MSCI去年5月轉追阿里巴巴港股 港股成交比例未增

MSCI於去年5月也在MSCI國際可投資市場指數（GIMI）、MSCI中國指數中，更改阿里巴巴上市地，由紐約交易所轉為港交所。據MSCI有關規定，當企業在本土交易所上市後，本土上市股份近12個月「年度交易額」比例，達到最低標準15%的兩倍（新興市場標準），MSCI指數會將成份股的境外上市地轉為以本土上市地。

理論上，MSCI更改個股上市地後，追蹤指數的投資者會更傾向轉場買賣，以確保更緊貼指數表現，理應有助港股成交比例提升，利好港交所 （00388） 。

不過，參考阿里巴巴 （09988） 去年成交額，1月至5月港股日均成交70.2億元，相當於阿里巴巴ADS（美：BABA）的21%。於MSCI更改其上市地設定後，阿里巴巴港股6月至12月日均成交52.9億元，相當於ADS的18%，對兩地交易佔比實質影響輕微。

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