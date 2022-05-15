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【極罕有】原是英女皇禮物  24K純金Wii正式拍賣（多圖）

16:00 2022/05/15

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荷蘭一名收藏家最近拍賣一部24K純金Wii主機，原來這部Wii主機背後也有一段故事，而且與英女皇有關。

任天堂Wii推出至今已經16年，但其亦有價有市！荷蘭一名收藏家最近拍賣一部24K純金Wii主機，原來這部Wii主機背後也有一段故事，而且與英女皇有關。
 
據悉，面臨破產的遊戲開發商THQ在2009年嘗試向英國女王伊莉莎白二世贈送該特製版主機，希望透過她宣傳旗下體感小遊戲《Big Family Games》。然而，由於向皇室送禮有嚴格規定，因此這部主機最終未能成功送到白金漢宮，更別說女王手上，而最後這部特製版Wii主機又被送回THQ公司。
 

    點擊圖片放大

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 經多次拍賣　機身黃金剝落
 
到了2017年，該主機被一位收藏家成功從THQ公司買下，而該名收藏家過了一段時間後又將其轉售給來自荷蘭的Donny Fillerup。輾轉之間，Donny Fillerup將主機放到拍賣平台Goldin進行競投，而目前競投價格已到4,750美元（約3.7萬港元）。
 
值得注意的是，這部純金主機的保存度似乎並不是非常完美，從展示圖片中可看到機身邊緣的黃金有些微剝落。考慮到任天堂在多年前就已經正式關閉Wii主機的線上遊玩及商店服務，所以這部奢華感極高的主機似乎只適合收藏和觀賞。

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責任編輯：廖淑瑩

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