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【Sony新耳機】Sony WH-1000XM5採用雙芯片   消除更多高中頻噪音

科技 11:59 2022/05/13

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Sony強調，新耳機比起以往產品能消除更多的高頻與中頻噪音。（Sony）

Sony自2016年推出第一代降噪耳機MDR-1000X，至第4代WH-1000XM4，均採用相同的外觀設計。Sony日前發布新一代降噪耳機耳機WH-1000XM5，不但從外觀至技術都獲得大幅改良，更強調Sony WH-1000XM5「具備比過去機款更出色的主動降噪能力與音質」。

【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統

Sony WH-1000XM5共配有8個降噪收音麥克風，結合V1音樂處理芯片及QN1降噪芯片，可進行更複雜且快速的訊號處理。Sony強調，新耳機比起以往產品能消除更多的高頻與中頻噪音。

此外，驅動單元也改為30mm，比上一代的40mm尺寸更小，加上採用碳纖維物料做圓頂，使高頻靈敏度更高，能帶來更清晰聲音與強化低音表現。

轉動耳罩時不會產生噪音

外觀設計方面，WH-1000XM5一改原本皮革包覆耳機殼體的外型，同時也取消耳機支架的摺疊設計，這也意味著WH-1000XM5只能將耳罩翻轉，收納佔用的空間較以往來的大；但Sony表示，WH-1000XM5採用最新的柔軟貼合皮革，轉動耳罩時也不會產生噪音，進一步提升配戴的被動噪音隔絕效果。

【Google開發者大會】Google I/O 2022重點預測　平價手機Pixel 6a同場亮相？

WH-1000XM5預計6月上旬在香港正式發售，售價為3,190港元。

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責任編輯：陳卓賢

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