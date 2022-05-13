【華虹半導體】Q1產能利用率維持高位 華虹半日升8.7%

華虹半導體（01347）半日股價升8.7%，收報26.75元。公司日前公布首季業績，收入為5.9億美元，按年增加95.1%；淨利潤為1億美元，增加211.4%；毛利率與淨利率為26.9%和17.3%，按年分別提升3.2、6.5個百分點。東方財富指，華虹旳產能利用率106%，按年提升1.8個百分點，隨著華虹產能持續擴張，業績有望繼續正增長，公司預計第二季銷售收入為6.2億美元。

同時，該行又認為半導體行業景氣度分化，部分產品價格基本趨於穩定，且目前公司毛利率處於較高水平，未來受益於細分行業景氣度，疊加12吋晶圓線產能擴張，產品生產成本降低，公司預計第二季毛利率維持在 28%至29%。

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該行預計隨着公司產能持續擴張，業績或將實現穩定增長，上調2022至2023年盈利預測，並新增2024年盈利預測，預計公司今後三年淨利潤為3.4億美元、4億美元和4.6億美元，對應當前股價的市盈率分別約為12.51倍、10.5倍和9.23倍，給予公司「增持」評級。

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撰文：林衛