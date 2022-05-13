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【統一220】成本壓力抵銷收入增長 統一被調低目標價

股樓投資 12:16 2022/05/13

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統一企業（00220）第一季少賺13%至3.29億元人民幣，低於預期。招商證券指，公司毛利率下降個位數百分點，主要因原材料的高成本被效率提高部分抵銷。

今年第二季成本壓力依然存在。該行指出，主要成本如PET樹脂和棕櫚油繼續上漲，公司管理層預計第二季毛利率趨勢與首季相似，不太可能直接提價，只能通過削減折扣和高端化來提高均價。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股，請按【見下頁

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基於基本假設，中國疫情封控會於第二季內正常化，招商證券暫時不改變統一企業的收入預測，但因成本高企，降低今後三年的盈利預測，幅度分別為6%、6.2%和6.1%。最新目標價由8.6元調低至8元。

【同場加映】iM Cafe：美國加息未停手 好友反彈只能走？

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撰文：林衛

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