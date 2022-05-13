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【板塊點睇】官媒評論不必看空中國車市 中央促進汽車消費態度明確

股樓投資 12:02 2022/05/13

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中國汽車工業協會日前公布，今年4月中國汽車產銷量大跌，按年分別下跌46.1%和47.6%，創近十年來汽車月度銷量新低，引起不少人看淡中國汽車市場的前景。國內的《經濟日報》發表文章稱「不必因短期波動看空中國車市」，汽車銷量不佳跟疫情有關，國家對支持車市的態度明確。

文章指，4月中國汽車產銷創近十年來月度銷量新低，這只是疫情多點散發導致的非常態。「中國汽車市場規模大，而且韌性足、潛力大，不僅沒必要看空，還應積極做多。特別是隨着新一輪科技革命和產業變革加速推進，汽車產業結構調整在加快，自主品牌競爭力在提升，創新動能在增強。歷史經驗告訴我們，在困難時期，要『不畏浮雲遮望眼』，才能實現超越和領跑。」

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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事實上，在整體慘淡的數據之中，亦能找出一些亮點，好像4月新能源汽車產銷分別增長43.9%和44.6%，市場佔有率達到25.3%。另一方面，國家層面也不斷有振興行業的措施，如《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，多處涉及汽車消費；個別省市亦有具體的補貼政策，如廣東省對購買以舊換新推廣車型，給予每輛8,000元的補貼。文章指，這都表明了政府促進汽車消費的態度，推動汽車產業更好地創新發展，從而穩住宏觀經濟基本盤的決心。

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撰文：林衛

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