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聯合國人權理事會通過 調查俄軍在烏涉濫暴指控

環球政治 12:10 2022/05/13

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俄羅斯被暫停聯合國人權理事會成員國資格，由捷克接替。聯合國人權理事會周四（12日）表決通過烏克蘭提出的決議，調查俄軍在烏克蘭戰爭期間是否濫用暴力。

【烏克蘭戰爭】俄停用經波蘭天然氣管道 制裁西方能源企業 【下一頁】

聯合國人權理事會在周四特別會議上，以33票贊成、2票反對及12票棄權下，通過下令調查委員會調查俄軍控制烏克蘭首都基輔周邊地區期間是否有濫暴行為。

中國與厄立特里亞（Eritrea）投反對票，至於印度、古巴、巴基斯坦、委内瑞拉等12國投下棄權票。

俄羅斯仍是觀察成員國，具備出席會議資格。但俄羅斯缺席周四會議，俄羅斯外交部譴責會議是西方集體的反俄舉動。

俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表加季洛夫（Gennady Gatilov）批評聯合國人權理事會的決定。他指控西方沒有討論烏克蘭陷入危機的真正原因及尋找解決方案，反而組織另一條政治路綫來妖魔化俄羅斯。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭則表示聯合國人權理事會政治化，憂慮這項決議可能會火上澆油。

【烏克蘭戰爭】受困鋼鐵廠烏軍點名一人求救 開Twitter帳戶全為他 【下一頁】

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）早前於聯合國發言，稱有大量俄軍在烏克蘭可能干犯戰爭罪的例子。

她聲稱俄軍非法殺戮的規模令人震驚，表示基輔周邊地區至今已尋獲最少1,000具屍體。

不過克里姆林宮反駁外界指控，堅稱俄軍被指在布查（Bucha）屠殺平民一事是假消息。

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責任編輯：鄭錦玲

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