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【北韓疫情】逾35萬人發燒 6死包括1名Omicron患者

環球社會熱點 11:34 2022/05/13

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北韓承認出現首宗新冠確診病例後，當地疫情有急劇擴散的跡象。北韓官媒朝中社周五（13日）報道，當地至今超過35萬人報告發燒，單日新增1.8萬宗確診，6人死亡包括1名感染Omicron患者。北韓領袖金正恩罕見戴口罩亮相，下令全國封城並嚴厲批評國家防疫系統存在漏洞。

北韓首認有確診 全境嚴格封城 【下一頁】

韓聯社周五引述朝中社報道，北韓領袖金正恩於4月底接獲報告，稱有不明疾病在國內急速傳播，6人死亡，包括1名新冠變種病毒Omicron患者。

當地單日錄1.8萬人出現發燒症狀，累計有超過35萬人報告發燒。當中逾16.2萬人已痊愈，近18.8萬名患者正接受隔離治療。

    點擊圖片放大
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北韓傳發生「國家級」事件 突下令全國封鎖禁足 【下一頁】

北韓周四（12日）首次承認境內出現新冠確診病例，將防疫級別上調至最高等級。

金正恩當日訪問國家緊急防疫司令部，檢查全國防疫工作及病毒傳播情況。金正恩下令北韓所有道、市、郡實施封鎖，稱疫情是以平壤首都圈為中心擴散，嚴厲批評國家防疫體系出現漏洞。

金正恩要求衛生防疫部門持續監察疫情，強調要主動封鎖、隔離及治療發燒患者，阻斷病毒傳播。北韓官媒也刊登金正恩戴口罩的照片。

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責任編輯：郭麗明

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