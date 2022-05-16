一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長

中銀香港一直關愛年輕人，注重為年輕人提供多元化的培養及工作機會。中銀香港及旗下的中銀集團人壽保險有限公司（下稱「中銀人壽」），投放大量資源致力培育年輕人，讓他們能發揮所長，藉此回饋社會。



除了多年來舉辦的「見習管理人員計劃」，中銀香港近年亦大力支持由香港特區政府或其他外部機構舉辦的實習及就業計劃，如「銀行業人才起動計劃」、「青春試翼‧大學畢業生啟航計劃」及「大灣區青年就業計劃」等，為大學畢業生提供多元化的實習及培訓機會，支持年輕人發展事業。近年因應銀行財富管理業務大力發展的需要，中銀香港亦加大前線人員招聘力度，積極招攬年輕人。另一方面，中銀人壽為配合集團方向，於年初推出全新「中銀人壽Y.O.U.校園招募計劃」。該計劃主要為2018年至2022年的大學畢業生而設，透過「事業啟動獎金」、「全方位學習發展」及「專屬獎賞」，協助年輕人達到財富管理專業同時發展個人事業。

▲ 中銀香港個人金融及財富管理部副總經理吳楚珠

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理吳楚珠表示：「近年配合財富管理業務發展需求及銀行網點轉型項目，我們積極招聘增加前線營銷人員，亦鼓勵年輕人加入前線初級崗位發展事業。對於入職前線的員工，我們除提供完善的在職培訓外，分行主管亦會定期溝通了解其職涯發展意向，清晰其發展方向，有系統地幫助員工成長發展，更設有人員發展階梯為年輕人提供多元化的事業發展機會。」

中銀香港於近年提供多元化手機銀行服務，滿足年輕客戶財富管理需要。現時「PlanAhead•智未來」一站式財富策劃服務的用戶中，逾60%為年輕客戶；而「NotALot碎股易」服務整體用戶中接近55%是年輕客戶，於2021年年輕新客戶數目較去年同期上升15%。

一站式配套 培育優秀人才

▲ 中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示：「『中銀人壽Y.O.U.校園招募計劃』透過一站式的配套措施，讓年輕人明確找到事業方向。我們通過面試甄選，協助參加者訂立個人短中長期的目標，他們獲成功取錄後，中銀人壽會提供一系列的專業學習計劃，當中包括：如何建立個人品牌、提升自我形象和說話技巧、銷售技巧演練及深入了解金融銀行業財務策劃的優勢等。另外，我們更特設『事業啟動獎金』，於入職首三個月發放高達港幣30,000元的資助，只須完成指定課程並沒有業績相關要求，以補助他們的生活需要，讓年輕人更能專注地建立個人事業。」

▲ 中銀人壽 Y.O.U. 校園招募計劃

目前，中銀香港和中銀人壽已經於八大院校及職業訓練局舉辦了十多場的聯合招募講座，出席的大學生反應踴躍熱烈。席間，中銀香港的分行區主管，以及中銀人壽專屬代理的管理層和財富管理團隊，分享了金融銀行業及財務策劃前景與優勢，以及成功之道，當中多位在大學畢業後便加入中銀香港的「師兄師姐」，更親身分享在中銀香港之事業發展，細說自己如何晉升至分行主管。中銀香港和中銀人壽未來將繼續舉行聯合招募講座，為即將畢業的年輕人帶來全面兼實用的就業資訊，助他們在事業發展踏出成功的第一步。

▲ 中銀香港和中銀人壽舉辦聯合招募，支持香港年輕人發揮所長，回饋社會。

（特約）