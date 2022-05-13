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【中國經濟】瑞銀汪濤：若中國未來數周交通貨運持續好轉　5月貿易增速有望邊際改善

宏觀解讀 11:09 2022/05/13

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【中國經濟】瑞銀汪濤：若中國未來數周交通貨運持續好轉　5月貿易增速有望邊際改善

上海目前目標在本月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，假設未來幾周交通和貨運得以持續好轉，則疫情衝擊對進出口貿易的影響有望逐漸消退，5月貿易增速有望邊際改善。

4月出口按年增速從3月的14.7%降至3.9%，而進口較去年同期基本持平，瑞銀指出，中國對G3經濟體（美國，歐盟，日本）、東盟經濟體，韓國和台灣地區出口增速均有所放緩。 4月對日本出口按年下跌9.4% （3月按年增長9.7%）。這背後的原因之一可能是很大一部分對日本出口通過上海港清關。

好消息是，她表示，高頻數據顯示4月底國內交通和港口貨運量有復甦跡象。根據瑞銀證券交運組，最近長三角地區卡車貨運量顯著回升。假設未來幾週交通和貨運得以持續好轉，則疫情衝擊對進出口貿易的影響有望逐漸消退，5月貿易增速有望邊際改善。

汪濤重申其人民幣預測，預計未來幾個月內人民幣對美元進一步走弱，在年中可能突破7，不過年底應該重新回到6.9。

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編輯：姚卓然

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疫情 投資銀行 經濟 大行報告 瑞銀 貨運量 進出口 中國

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