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【烏克蘭戰爭】俄停用經波蘭天然氣管道 制裁西方能源企業

環球政治 11:05 2022/05/13

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俄羅斯宣布制裁波蘭等國30多間能源企業，報復西方國家對俄制裁。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）周四（12日）宣布由於制裁影響，停用亞馬爾-歐洲管道波蘭段向歐洲輸送天然氣。

【烏克蘭戰爭】受困鋼鐵廠烏軍點名一人求救 開Twitter帳戶全為他 【下一頁】

俄羅斯政府周三（11日）宣布制裁名單，31間來自制裁俄羅斯國家的能源企業，包括擁有亞馬爾-歐洲（Yamal-Europe）天然氣管道波蘭段的波蘭企業EuRoPol GAZ。

Gazprom周四宣布，公司會停止通過亞馬爾-歐洲管道波蘭段，向歐洲運送天然氣。Gazprom指控波蘭上月下旬制裁該公司，一再侵犯Gazprom作為EuRoPol GAZ股東的權利，包括無法行使與股票相關權利並獲得股息。

波蘭總理：普京比希特拉更危險 籲全球「去普京化」 【下一頁】

歐盟國家去年從俄羅斯進口約1,550億立方米天然氣。亞馬爾-歐洲管道容量為330億立方米，佔俄羅斯向歐洲出口天然氣總量約六分之一，而俄運送的天然氣一直通過管道的德國至波蘭段向東流動。

德國為俄羅斯的最大歐洲客戶，透露由於俄方制裁，Gazprom旗下德國業務Gazprom Germania的部分子公司無法獲取天然氣，但指市場正提供替代品。

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責任編輯：鄭錦玲

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