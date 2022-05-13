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【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay

科技 10:31 2022/05/13

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Meta未來將進一步研究如何證明用家身份，以及如何將這種身份帶入不同的元宇宙體驗。（法新社）。

Facebook（FB）自改名Meta後，擴大了元宇宙方面的投入，並繼續將旗下品牌「Meta化」。Meta商務和金融技術主管Stephane Kasriel透露，支付系統Facebook Pay將更名為Meta Pay，為元宇宙發展鋪路。

【Meta】缺乏資金？　外媒爆Meta計劃縮減Reality Labs部門

Facebook Pay是Meta旗下的支付系統，可在FB、Messenger、Instagram（IG）和WhatsApp上使用，現時約有160個國家的企業員工是使用Facebook Pay進行支付。

【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT

Stephane Kasriel表示，Meta正處於單一數碼錢包體驗的早期階段，未來將進一步研究如何證明用家身份，以及如何將這種身份帶入不同的元宇宙體驗。此外，Meta還在研究如何在虛擬世界中隨時隨地存儲和攜帶數碼商品，以及如何讓用戶選擇喜歡的付款方式、輕鬆地向朋友和企業付款。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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