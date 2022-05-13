▲ 【新股IPO】比亞迪半導體遭中證監問詢 質疑其獨立獲取外部客戶能力

比亞迪 （01211） 分拆比亞迪半導體深交所創業板上市一事，中國證監會網站昨日發布的對比亞迪半導體的問詢函，中證監對比亞迪半導體是否具備獨立面向市場獲取客戶的能力提出質疑。

中證監指， 根據申報材料，比亞迪半導體約六成收入來自控股股東比亞迪股份。同類產品關聯銷售毛利率高於非關聯銷售，中國證監會還指出，2021年比亞迪淨利潤下滑34.03%，比亞迪半導體業績成長649.54%。故此，要求 比亞迪半導體要結合比亞迪同類產品的採購數量、價格及關聯佔比情況，說明其是否具備獨立經營能力、是否存在大股東向發行人輸送利益的情形。

另外，中證監指，公司向深交所提交的第二輪問詢回覆中指，比亞迪半導體上述兩次預測差異較大，例如前次預測濟南項目晶圓產量為16萬片時，公司預計2022年淨利潤為0.67億元，此後向深交所提交的專項說明中，晶圓產量為15.81萬片時，公司2022年預計淨利潤為2.77億元。因而要求公司補充說明相關資產的評估方法及評估過程，作價依據及其合理性，此次收購資產的設計產能與測算產能是否匹配。

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編輯：姚卓然